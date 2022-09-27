В США нашли новый вид морского динозавра 27.09.2022, 15:05

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иллюстрационное фото

Со змеиной шеей и мордой крокодила.

Останки родственника плезиозавра были найдены в 1995 году в Вайоминге. Спустя 27 лет ученые досконально исследовали их и сумели воспроизвести костяк животного, пишет «Новое время».

Доисторический ящер имел длину 7 м. Судя по гладким коническим зубам, хищник охотился на рыбу или моллюсков, но не на других динозавров. Отсутствие режущей кромки на клыках исключает возможность раздробить кости, поэтому динозару по зубам была только небольшая добыча.

Вместе с тем выглядело животное впечатляюще. У него была длинная змеиная шея и похожая на крокодилью голова. Благодаря этим двум признакам ящер и получил название Serpentissuchops pfisterae — букв. змеиный крокодил.

Так мог выглядеть Serpentissuchops pfisterae (Фото:Натан Роджерс)

Предполагается, что животное жило от 101 до 66 млн лет назад.

Ранее ученые открыли еще один необычный вид динозавров. Coelurosauravus elivensis, обладающий перепончатыми лапами, планировал в воздухе и был похож на крошечного крылатого дракончика.

Останки этого животного находились с 1907 года, но классифицировать их удалось только сейчас. В конечном счете, французские ученые поняли, что перед ними маленький динозавр, планирующий в воздухе.

Длина тела животного составляла около 10 см, у него были крылья, похожие на крылья бабочек, и перепонки на лапах. Ученые считают, что селурозавр мог карабкаться по деревьям, а также перемещаться между ними без особых телодвижений, просто планируя в воздухе.

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