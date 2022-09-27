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В России первого военкома отправили отставку из-за «ошибок в мобилизации»

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  • 27.09.2022, 15:19
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В России первого военкома отправили отставку из-за «ошибок в мобилизации»

Речь идет о военнослужащем из Магаданской области.

В России впервые после внедрения «долевой мобилизации» отправили в отставку военного комиссара. Речь идет о военнослужащем из Магаданской области Сергее Барановском.

Об этом сообщает «Медуза».

Известно, что о его увольнении заявил губернатор региона Сергей Носов.

По информации местных СМИ, причиной увольнения Барановского назвали «ошибки во время проведения частичной мобилизации». Впрочем, какие именно эти ошибки не указано.

«Это первый известный случай с начала мобилизации, когда в отставку был отправлен военный комиссар», - отмечают российские издания.

РосСМИ ранее писали, что именно военные комиссары регионов будут отвечать за «перегибы» во время мобилизации.

Перед этим местные жители начали жаловаться, что повестки вручили мужчинам, которые не подлежали мобилизации: не имеют боевого опыта и военной специализации, а также имеют ограничения по здоровью и возрасту.

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