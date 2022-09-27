Российских артистов массово призывают отправить на войну 4 27.09.2022, 15:25

10,502

Под ударом — так называемые патриоты.

С наплывом столкнулись российские артисты Тимати, Влад Топалов, Олег Газманов и Филипп Киркоров. Подавляющее большинство комментариев под недавними постами этих звезд — предложения поехать воевать самим или отправить в военкоматы их детей, об рассказывает «Верстка».

У Тимати под удар попала публикация с фото, где он непринужденно позирует с фирменными стаканами кофе и с друзьями и коллегами на концерте. Люди оставили 5658 комментариев. Самыми популярными ответами пользователей были такие: «Тимон, это фото с призывного участка?» «Дорогой патриот, гоу воевать!» «Сейчас появится сторис в бронежилете и в каске, а затем где-то на Мальдивах», «Мобилизация зовет, иди на войну!»

Газманова спросили об отправке сыновей на войну под восторженным постом о посещении спектакля «Матросская тишина», где на видео мелькают и дети артиста.

Топалову написали предложения отправиться «защищать страну» под публикацией с набором цитат Рузвельта и Рокки Бальбоа, которые, видимо, должны были навести читателя на принятие мобилизации.

Филипп Киркоров получил массу предложений поехать воевать после поста с видео совместного выступления с Егором Кридом, — комментировали пользователи первые кадры со своеобразным костюмом певца.

Напомним, Тимати, Газманов и Киркоров давно знамениты своей подобострастной поддержкой Владимира Путина и государственной политики РФ, Топалов также поддержал вторжение в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».