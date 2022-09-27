«Цены улетают в космос» 3 27.09.2022, 15:23

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Айтишники рассказали, как инфляция в Беларуси меняет их образ жизни.

Годовая инфляция в Беларуси по-прежнему держится на уровне 18%, а зарплата у ИT-специалистов падает в рублях несколько месяцев подряд. Сайт dev.by спросил, изменились ли расходы у белорусских айтишников за последние полгода, пришлось ли ужиматься в тратах и пересматривать продуктовую корзину.

Иван, front-end разработчик: «Покупаем то, что действительно надо»

— Изменения цен сразу почувствовал в сфере обслуживания, кажется, она быстрее всех среагировала. Мы — ленивые, поэтому часто пользуемся доставкой еды. Раньше, полгода назад, заказ стандартного набора для обеда в Mcdonald’s на пару коллег обходился нам в 50 рублей, теперь такой же стоит 70 рублей. Однажды даже заметил, что за ночь стоимость гамбургера изменилась на 50 копеек. И уже, кстати, не найти бесплатной доставки даже на крупные суммы заказов.

Ощутимо выросли цены и в заведениях. Но кроме роста цен изменения коснулись и состава блюд или тех же алкогольных коктейлей. Приходишь в бар, а любимый коктейль «Негрони» уже не делают по классичему рецепту, потому что проблемы с поставками ингредиентов. Приходится менять рецепты и придумывать что-то другое, а привыкли-то к хорошей жизни.

На рынке недвижимости тоже цены не стоят на месте. Я периодически просматриваю предложения застройщиков и заметил, что у одного из них цена за квадратный метр за 2 недели выросла с 900 до 1020 долларов. И так потихоньку они прибавляют по 5-6 долларов в день. Я не доверяю банкам, поэтому по-старинке хочу сохранить деньги, вложив их в недвижимость. Так лучше, чем пропадут или их заберут.

В магазине стал замечать на определенных видах товаров наклейки о том, что на них не повышают цены. Ха, ну может, и не повышают, зато по старой доброй традиции уменьшают объем и вес товара при сохранении стоимости. Главное, что по упаковке визуально не заметишь, что что-то изменилось, пока не почитаешь этикетку.

Молочка вообще заметно подорожала. Плохая новость заключается и в том, что выросли цены на глазированные сырки, которые мы так любим: были по 50 копеек, теперь — 70.

Компания зовет в ИТ без навыков и английского.

Раньше я просто брал продукты в корзину, не особо обращая внимания, что сколько стоит. А теперь, глядя на цену огурцов, я от них не отказываюсь, а просто решаю, что поем их в следующих раз, не сегодня. Наверное, не привык пока к новой реальности. Покупаем то, что действительно надо.

В непродовольственные магазины мы с женой ходим просто посмеяться, потому что работает белорусский маркетинг: старые цены превратились в супер-акционные, а новые — увеличились в два раза. Музыкальная колонка, которые меня интересовала, стоит на акции теперь столько, сколько стоила без нее пару месяцев назад — 900 рублей. Теперь ее новая цена без акции — 2000 рублей.

То есть кто не успел купить технику и сделать ремонт до 24 февраля, уже не сделает это нормально, без стресса от цен. Теперь не только последний айфон, а хороший духовой шкаф стоит космических денег, не говоря уже про кухонную технику нестандартных размеров.

Заметил еще, что сократился ассортимент и при выборе одежды. У меня есть правило, что кроссовки не должны стоить больше 100 долларов, потому что я их ношу ровно один сезон. Теперь за 100 долларов я могу купить кроссовки старой модели случайно на акции. Все продают одинаковое, базовое, а цены — улетают в космос.

В отпуск не летали в этом году: во-первых, некуда, а если машиной, то стоять сутками на границе — тоже не вариант отдыха. Грузия по цене Испании не впечатляет.

Еще недавно обратил внимание, что платим за бензин мы уже доллар. Европа! А в жировках появились интересные пункты, на которые раньше не замечал: например, «уборка листьев», замена лампочек в подъезде. К общей стоимости всегда добавляются суммы за дополнительные услуги в 6-10 рублей. Может, это только в нашем доме такое.

Если начать присматриваться, то понимаешь, что ситуация на рынке сказывается и на моей покупательской способности: я все еще могу себе позволить многое, но теперь сильно подумаю, а точно ли надо мне это сейчас. Может, лучше отложить на черный день.

Вероника, QA Engineer: «Стали больше готовить дома»

— Изменения цен я почувствовала уже давно и во всем. Если говорим о продуктах, то больше всего цены подскочили на товары, которые импортируются в Беларусь. Например, гранола стоила 8 рублей, сейчас — 14 рублей. Цены на йогурт подскочили на 40 копеек, что значимо с учетом общей стоимости йогурта. Понятно, что я продолжаю покупать эти товары даже после подорожания и не отказываюсь от любимой еды, но задумываюсь о поиске более дешевой альтернативы.

Заметно подскочили цены на одежду: когда майка в Bershka стоит 80 рублей, уже не хочется так покупать одежду, как раньше,идешь искать вещи в других магазинах.

А еще у меня есть собака, и цена на корм Hills для нее выросла на 60%.

Все бьюти-процедуры я продолжаю делать, несмотря не изменение цен, потому что цена за работу особо не выросла — только за материалы.

Что действительно расстраивает: некоторые позиции из меню в любимых местах исчезли, потому что прекратился импорт ингредиентов. Это грустно. Цены изменились тоже, но теперь просто уменьшилось количество походов по кафешкам, стали больше готовить дома. Летом эти расходы были намного больше, потому что больше гуляли. Выбираешь блюда подешевле, чтобы влезть в привычно комфортную сумму.

Выросли цены на развлечения и отдых. Чтобы снять домик и отдохнуть на выходных, надо заплатить больше, чем в Европе: смотрели недавно аренду дома в Наносах, так за выходные надо было заплатить 600 рублей вместе с экскурсией (год назад это стоило 480 рублей). От такого отдыха отказались, выбрав просто дневной тур с экскурсией. Конечно, если бы сильно захотели, то заплатили, но уже не так сильно и хочется.

Однако в отпуске я себя все же не ограничиваю: поеду в октябре, не буду себе ни в чем там отказывать.

Пока нельзя сказать, что я отказываюсь от привычного образа жизни — просто трачу больше времени на поиск альтернативы. Теперь я меньше откладываю в кубышку. Зато кризис заставил меня обратить внимание на криптовалюту: я завела себе кошелек и стала детальнее изучать сферу, как все устроено.

Тоже Вероника, UI/UX Designer, заметила рост в первую очередь на косметику и базовые продукты:

— В прошлом году билеты в Турцию были около 900 долларов, а теперь 1600. Точно такая ситуация происходит и по другим популярным направлениям — Дубай, Тбилиси, Батуми.

В повседневных расходах на продукты я заметила, что подросли цены на что-то базовое. Так как я куроед, то для меня очень заметно выросла цена на грудку курицы и индейку. И цена на зерновой кофе. Обычный Jacobs сейчас стоит столько, сколько раньше стоил Lavazza. Но эту статью расходов убрать я не могу. Просто пришлось с Lavazza перейти на другой кофе.

Косметика, по моим наблюдениям, подорожала на 20%. На некоторую продукцию цены выросли еще заметнее. Для примера: тушь Tarte, которая стоила порядка 40-45 долларов, сейчас от 65 долларов.

Никита, QA Engineer: «Проблемы в обслуживании автомобиля: запчасти стали стоить неадекватных денег»

— У нас в семье расходы на продукты занимают самую маленькую часть от всех трат. Как по мне, сильно бросаются в глаза изменения в выборе продуктов. Например, нет нигде пастеризованного молока.

Самая большая статья расходов у нас — непредвиденные, на это уходит большая часть денег в семье с двумя детьми. Если на еде я особо не заметил повышения цен, то вот стоимость медицинских услуг меня поражает. Сделать прививки двум детям и отвести к врачу — и вот уже нет 500 рублей.

Детская одежда стала дороже. Кладешь в корзину на Вайлдбериз детский комбинезон за 85 рублей, а наутро он стоит уже 150 рублей. Мы не особо придирчивые в одежде, но выбора стало заметно меньше. Раньше спасал HM — теперь и его нет. Непонятно, кто это может себе позволить со средней зарплатой в 1000 рублей.

Проблемы также начались в обслуживании автомобиля: запчасти стали стоить неадекватных денег. Две недели назад я был у автомобильного дилера в Витебске, где мне предложили ремонт тормозов за 400 рублей. Но по факту — ставят китайские запчасти. Зачем мне тогда ехать к официальному дилеру? Конечно, могут достать и оригинальные, но стоить они будут как маленький космический корабль, а ждать надо будет неизвестно сколько.

Несмотря на это, Никита не исключает, что возьмет кредит, чтобы улучшить жилищные условия — купить квартиру побольше.

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