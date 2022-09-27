Forbes: Лиман стал местом, где ни один солдат России не хотел бы сейчас оказаться 2 27.09.2022, 15:49

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Целый российский гарнизон рискует оказаться в окружении ВСУ.

Река Оскол течет с севера на юг от России до Донца на востоке Украины. Она может служить естественным оборонительным барьером. Поэтому понятно, почему россияне отступили за эту реку, когда десяток украинских бригад прорвали российскую линию обороны в Харьковской области в первую неделю сентября.

Если бы армия России не была истощена за семь месяцев сражений со все более изобретательным и решительным врагом и если бы Кремль не отправил подразделения с востока для укрепления позиций на юге, где продолжается украинское наступление, линия обороны на побережье реки Оскол могла бы выдержать. Но этого не произошло, – приводит статью Forbes «Зеркало недели. Украина».

Теперь российская линия обеспечения, проходящая через город Лиман, тоже под угрозой. Перейдя через Оскол, украинские войска продолжили наступление. Сегодня они удерживают не менее пяти плацдармов на правом берегу реки. Кремль объявил о начале мобилизации и начал хаотично затягивать на службу в армию мужчин, пытаясь получить таким образом 300 тысяч солдат.

«Нет, эти призывники не прибудут на фронт вовремя, чтобы спасти российские позиции к востоку от Оскола. Или им не хватит подготовки для этого, в любом случае», – пишет издание.

Это будет иметь сильные последствия для российских позиций в северной части Луганской области, которая с 2014 года находится под российским контролем и где сейчас Москва проводит фальшивый «референдум», чтобы провозгласить область «частью России». Украинская армия наступает по всему востоку. Три оси наступления готовы оцепить и отрезать российский гарнизон в Лимане. Город стал важным железнодорожным узлом, через который проходит значительная часть обеспечения российских войск на востоке Украины.

Российские силы отступают в Харьковской области на новую оборонительную линию, которая тянется от города Сватово на севере через долину до Кременной, расположенной в 40 километрах к югу. Долину, окруженная со всех сторон высотами, нельзя назвать хорошим местом для обороны. Российские ВВС в последние дни увеличивали количество вылетов на востоке, отчаянно пытаясь спасти попавшие в осаду российские сухопутные подразделения. Но жесткая украинская противовоздушная оборона притупила влияние этих воздушных операций. Forbes напоминает, что только в субботу украинские военные сбили четыре российских самолета.

Поэтому вопрос сейчас не в том, освободит ли Украина Лиман, а когда именно это произойдет. Украинское наступление с севера может оказаться особенно катастрофическим для России. Поскольку его линия достаточно широка, чтобы отрезать тысячи вражеских солдат от других российских сил в регионе. А если Кремль отправит сюда дополнительное подкрепление, в оцепление попадет еще больше российских солдат.

Научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Майк Мартин считает, что скорее всего состоится второе.

«Лиман похож на старую мышеловку. Сначала можно надавить с северного и восточного фланга от Лимана, заставив россиян укрепить оборону этого критического железнодорожного узла. А потом расширить оцепление, чтобы загнать в ловушку еще более вражеских сил», - написал эксперт в Twitter.

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