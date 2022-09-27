Ученые снова нашли «чудодейственное растение» 27.09.2022, 16:05

Оно считалось вымершим 2000 лет.

Турецкие ученые заявили о том, что им удалось обнаружить сильфий – растение, которое считалось утерянным более 2000 лет, сообщает National Geographic. Древние греки и римляне считали его «лекарством от всех болезней».

Врачи древнего мира использовали сильфий для лечения всех болезней: от бородавок до болей в животе. А римские повара использовали его в качестве универсальной приправы. Во времена правления Юлия Цезаря тысячи килограммов растения складировали вместе с золотом в имперских сокровищницах Рима, а саженцы сильфия ценились наравне с серебром.

Но спустя семь столетий после документирования того, что растение растет на побережье Киренаики, на территории современной Ливии, растение исчезло. Римский историк и писатель Плиний Старший в первом веке нашей эры, писал, что «удалось найти лишь один стебель, и он был подарен императору Нейрону».

На протяжении столетий ботаники пытались найти это растение, но всегда безрезультатно. Некоторые исследователи рассматривали сильфий как первый в мире пример вымершего вида, а также того, как человеческий аппетит может погубить целый вид растений.

Но Махмут Миски из Стамбульского университета считает, что ему удалось найти растение, спустя тысячи лет, после того, как оно исчезло из книг, и за 1,3 тысячи километров от его естественной среды обитания. По мнению ученого, Ferula drudeana, растущая на горе Хасан в Турции и есть это давно забытое растение.

Ученый впервые увидел Ferula drudeana 38 лет назад, после чего получил грант на исследование растений этого семейства. По словам Миски, растение было найдено в двух регионах Турции, в которых ранее проживали древние греки. Кроме того, ученый сравнил изображение Ferula drudeana с рисунками в древних текстах и на монетах.

Ученый также изучил экстракт корня растение и выявил 30 вторичных метаболитов — веществ, которые, хотя и не способствуют основной деятельности, помогая растению расти или размножаться, тем не менее дают какое-то избирательное преимущество. Среди соединений, многие из которых обладают противораковыми, противозачаточными и противовоспалительными свойствами, есть шиобунон, который действует на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) мозга и может способствовать возникновению опьяняющего запаха растения. Миски считает, что будущие анализы растения выявят существование десятков еще не идентифицированных соединений, представляющих медицинский интерес.

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