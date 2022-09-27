Как в Беларуси будут получать водительские удостоверения по новым ПДД 2 27.09.2022, 16:12

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Объясняет ГАИ.

Белорусские водители будут получать права по-новому, пишет «Комсомолка» со ссылкой на представителя главного управления ГАИ МВД Александра Шевченко.

Сообщается, что изменения ПДД коснуться получения водительских удостоверений для водителей на авто с автоматической трансмиссией. Уточняется, что в Беларуси около четверти из всех легковых машин - с коробкой «автомат». Поэтому для водителей авто с АКПП скорректировали программы обучения и сдачи экзамена на права. Напомним, ранее обучение и сдача экзамена были возможны только на «механике».

- Теперь будущий водитель может сразу заявить, что хочет обучаться на автомобиле с автоматической трансмиссией и пройти обучение на таком авто. В ГАИ квалификационные экзамены также будут сдаваться на автомобиле с автоматической трансмиссией, - прокомментировал начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности управления организационной работы и обеспечения правоприменительной деятельности ГУ ГАИ МВД.

Также Александр Шевченко добавил, что при учебе на «автомате» и права буду с особой отметкой. То есть с такими водительскими правами белорусы смогут управлять автомобилем только с автоматической трансмиссией, ездить на механике им будет запрещено. И, если на «механике» поймают водителя с отметкой в правах об управлении авто с АКПП, то ответственность будет применяться как к лицу, не имеющему права управления - попросту бесправнику.

При желании поменять права на обычные, нужно будет повторно сдать экзамен в ГАИ на автомобиле с механикой.

- Речь идет о сдаче только практического экзамена, - подчеркнул представитель ГАИ.

Также в Беларуси по новым правилам иностранцы, получившие ВНЖ или другие биометрические документы должны будут в течение трех месяцев (90 суток) поменять водительское удостоверение, а для этого сдать теоретический экзамен.

Исключение только граждане России. Водительские права россиян действуют в Беларуси до срока окончания действия.

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