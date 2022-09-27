Из белорусских аптек пропадают украинские лекарства 2 27.09.2022, 16:22

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Есть наименования, аналогов которых в нашей стране нет.

За последние месяцы из белорусских аптек пропали десятки наименований таблеток. Заметную долю рынка занимали украинские производители. Но после начала полномасштабной войны России против Украины, в которой режим Лукашенко занял сторону агрессора, любое сотрудничество сошло на нет, пишет сайт euroradio.fm.

Производители отзывают лекарства

Чтобы иметь возможность использоваться и продаваться в Беларуси, любое лекарство должно быть зарегистрировано и включено в соответствующий реестр. Но регистрация происходит не так, что Минздрав посчитал необходимым включить какой-то препарат в реестр, — наоборот, производитель (или поставщик) должен сам обратиться с соответствующей просьбой.

Компания может и отозвать свое заявление о регистрации. Так после начала войны поступили несколько крупных украинских производителей лекарств.

Судя по публикациям в ведомственном издании «Новости экспертизы и регистрации», в мае Минздрав решил прекратить действие регистрации продукции завода «Дарница», в том числе на произведенный предприятием анальгин, каптопрес, септефрил и другие препараты.

Еще спустя месяц, в июне, регистрационные заявления отозвал и другой крупный украинский производитель — «Фармак». Среди его препаратов – валидол, трамадол и ревмоксикам.

Некоторые производители или пока не начинали формальную процедуру отзыва препаратов, или о ней пока не известно. Например, в аптеках заканчиваются лекарства «Киевмедпрепаратов» — в том числе исчез антидепрессант флуксен, прием которого нельзя прекращать резко и у которого нет аналогов в Беларуси. То же самое – с препаратом от давления раунатином, который производился украинской фирмой «Здоровье». Аналогов на нашем рынке нет.

Не только пациенты, но и деньги

Хуже всего без лекарств будет пациентам — особенно тем, кто принимал пока не имеющие аналогов. Но отзыв регистрации или банальная остановка поставок препаратов — не очень хороший сигнал и для экономики.

Судя по базе «Интелликс», за 2021 год того же корвалола от «Фармак» продали более 1,3 миллиона упаковок, в оптовых ценах это больше 350 тысяч евро. Томогексола от того же производителя в оптовых ценах за 2021-й продали на почти полмиллиона евро.

В целом продажи лекарств от украинских производителей исчислялись десятками миллионов евро. Конечно, сейчас этого дохода не будет у производителей, но и Беларусь недополучит налоги, не заработают поставщики и далее по цепочке.

Хотя Минздрав и рапортует, что никаких проблем с лекарствами в целом в Беларуси нет, вопросы о пропаже тех или иных препаратов белорусы задают.

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