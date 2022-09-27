В Украине ликвидирован командир батальона ВС РФ 2 27.09.2022, 16:39

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Артём Колобов

Он родился в городе, где накануне россиянин расстрелял военкома, протестуя против мобилизации.

Сегодня в селе Новоильинск в Бурятии похоронили ликвидированного в Украине оккупанта. Причем, не рядового, а целого подполковника вооруженных сил РФ. Речь об Артеме Игоревиче Колобове 1987 года рождения. Об этом сообщают в некрологах российских средств массовой информации.

Колобов отбыл пять «командировок» в Сирии и Украине. Во время последней командовал мотострелковым батальоном. Уничтожен он в бою.

Кстати, родился Колобов в Усть-Илимске Иркутской области, где накануне молодой мужчина расстрелял военкома, протестуя против мобилизации. Почему его хоронили в Бурятии, не известно.

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