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В Украине ликвидирован командир батальона ВС РФ

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  • 27.09.2022, 16:39
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В Украине ликвидирован командир батальона ВС РФ
Артём Колобов

Он родился в городе, где накануне россиянин расстрелял военкома, протестуя против мобилизации.

Сегодня в селе Новоильинск в Бурятии похоронили ликвидированного в Украине оккупанта. Причем, не рядового, а целого подполковника вооруженных сил РФ. Речь об Артеме Игоревиче Колобове 1987 года рождения. Об этом сообщают в некрологах российских средств массовой информации.

Колобов отбыл пять «командировок» в Сирии и Украине. Во время последней командовал мотострелковым батальоном. Уничтожен он в бою.

Кстати, родился Колобов в Усть-Илимске Иркутской области, где накануне молодой мужчина расстрелял военкома, протестуя против мобилизации. Почему его хоронили в Бурятии, не известно.

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