МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с режимом Лукашенко 3 27.09.2022, 16:52

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Минск не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления.

В понедельник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вынесла на заседании Госсовета по обороне предложение о расторжении двусторонних международных договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных в сферах управления МВД, сообщает Delfi.

«Белорусский режим не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления, а белорусские чиновники своими активными действиями способствуют организации нелегального миграционного кризиса и разрушению физического барьера.

Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть», — говорится в заявлении министра внутренних дел Билотайте.

По ее словам, с учетом того, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь как союзник России продолжает осуществлять организованную гибридную агрессию против Литвы на границе, двусторонние международные договоренности с Беларусью уже теряют смысл.

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