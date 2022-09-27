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Путин оказался трусом в кубе

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  • Александр Коваленко
  • 27.09.2022, 17:23
  • 5,358
Путин оказался трусом в кубе
Александр Коваленко

Война в Украине перекидывается на Россию.

За минувшие сутки в России отмечен отстрел военкома, сожженный военкомат и несколько разбитых физиономий полицейских на митинге в Махачкале.

Похоже, частичная мобилизация в России, все же, идет за планом.

За последние 7 месяцев меня часто спрашивали, объявит ли Путин мобилизацию.

Я всегда отвечал, что Путин боится внутренней детонации в обществе, поэтому будет максимально затягивать с общей мобилизацией. Кроме того, чтобы объявить общую мобилизацию, должна быть объявлена война.

Путин оказался трусом в кубе. Он не только не осмелился назвать войну войной, но и общую мобилизацию назвал частичной, тем самым приведя в исполнение свой главный страх — внутреннюю нестабильность в РФ.

Разумеется, говорить о революции или некоем действенном массовом протесте пока рано, но прошла только первая неделя, а отстрел военкомов уже начат, равно как и поджоги военкоматов. Война в Украине перекидывается в Россию.

И все это благодаря мудрым и рассудительным шагам Путина. И не так важно, что это уже видят в народе. Важно то, что с каждым днем от этих шагов растет негатив в силовых структурах, без которых в России не проходила ни одна революция.

Александр Коваленко, Facebook

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