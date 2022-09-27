The Guardian: Россияне платят по $25 тыс за место в частных самолетах 1 27.09.2022, 17:34

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Граждане РФ бегут от мобилизации.

В Москве взлетел спрос на места в приватных самолетах после того, как Владимир Путин объявил о начале первой мобилизации в России со времен Второй мировой войны. Состоятельные россияне ищут способ сбежать из страны, глядя на сообщения в СМИ о намерении властей закрыть границы для мужчин призывного возраста, приводит статью The Guardian «Зеркало недели. Украина».

Пассажиры в большинстве своем направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, которые позволяют гражданам России пересекать свою границу без визы. Они платят 20-25 тысяч долларов за место на борту частного самолета. А весь восьмиместный самолет можно арендовать за 80,6-141 тысячу долларов. Это в разы дороже, чем обычно стоит перелет.

«Ситуация сейчас абсолютно может свободна. Мы получаем по 50 запросов каждый день. В общей сложности их было около 5 тысяч», - сказал изданию директор брокерской авиакомпании Your Charter Евгений Быков.

Решение Кремля об объявлении «частичной» мобилизации привело к массовому бегству из страны мужчин призывного возраста. Это можно рассматривать как беспрецедентный «отток мозгов». На пропускных пунктах на границах сформировались длинные пробки, растянувшиеся на километры. А билеты в одну сторону на обычные авиарейсы распроданы на многие дни вперед. Быков сказал, что его компания начала организовывать чартерные рейсы на более крупных коммерческих самолетах, чтобы удовлетворить спрос и сократить цены.

«Но у нас просто нет мест для всех», – сказал он, добавив, что самый дешевый билет на чартерный рейс в Ереван стоит около трех тысяч долларов.

Пассажиры покупают дорогие билеты на чартерные рейсы в Армению и Турцию, опасаясь, что границы для мужчин призывного возраста скоро закроют вообще.

В Москве взлетел спрос на места в приватных самолетах после того, как Владимир Путин объявил о начале первой мобилизации в России со времен Второй мировой войны. Состоятельные россияне ищут способ сбежать из страны, глядя на сообщения в СМИ о намерении властей закрыть границы для мужчин призывного возраста.

Как пишет The Guardian, пассажиры в большинстве своем направляются в Армению, Турцию и Азербайджан, которые позволяют гражданам России пересекать свою границу без визы. Они платят 20-25 тысяч долларов за место на борту частного самолета. А весь восьмиместный самолет можно арендовать за 80,6-141 тысячу долларов. Это в разы дороже, чем обычно стоит перелет.

«Ситуация сейчас абсолютно может свободна. Мы получаем по 50 запросов каждый день. В общей сложности их было около 5 тысяч», - сказал изданию директор брокерской авиакомпании Your Charter Евгений Быков.

Решение Кремля об объявлении «частичной» мобилизации привело к массовому бегству из страны мужчин призывного возраста. Это можно рассматривать как беспрецедентный «отток мозгов». На пропускных пунктах на границах сформировались длинные пробки, растянувшиеся на километры. А билеты в одну сторону на обычные авиарейсы распроданы на многие дни вперед. Быков сказал, что его компания начала организовывать чартерные рейсы на более крупных коммерческих самолетах, чтобы удовлетворить спрос и сократить цены.

«Но у нас просто нет мест для всех», – сказал он, добавив, что самый дешевый билет на чартерный рейс в Ереван стоит около трех тысяч долларов.

Компания FlightWay, предлагающая перелеты на частных бортах, тоже зафиксировала рост спроса на рейсы в одну сторону в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай.

«Спрос вырос в 50 раз», – сказал директор компании Эдуард Симонов.

Он пояснил, что количество доступных для аренды самолетов сильно уменьшилось из-за санкций ЕС и Великобритании против России, которые были введены после начала российского вторжения в Украину. Эти санкции лишили российскую сторону возможности барть самолеты в лизинг или страховать их для использования на территории РФ.

«Все европейские фирмы, занимавшиеся арендой частных самолетов, ушли с рынка. Спрос сейчас больше, чем предложение. И цены подскочили выше потолка по сравнению с тем, какими они были 6 месяцев назад», – сказал Симонов.

Но не только очень богатые россияне пользуются частными самолетами. Некоторые компании фрахтуют борты, чтобы вывезти из России всех сотрудников мужского пола. Российская газета «Коммерсантъ» писала, что компания по разработке компьютерных игр в Москве выкупила весь чартерный рейс, чтобы ее работники смогли улететь за границу.

«У нас появляется совершенно новая клиентская база: компании, а также люди, никогда не летавшие частными самолетами. Есть много людей со сбережениями, которые ищут способ уехать из страны», – объяснил Симонов.

В России распространен страх, что Кремль планирует закрыть границы уже на этой неделе. Независимые правозащитные организации говорят, что в воскресенье российские пограничники не разрешали некоторым мужчинам пересечь границу с Грузией, ссылаясь на закон о мобилизации. The Guardian пишет, что по итогам года Россия должна была потерять 15% своих миллионеров, поскольку наиболее состоятельные граждане стали выводить свои деньги за границу. Но мобилизация, скорее всего, усугубит этот отток и усилит удар по российской экономике.

«Большинство молодых клиентов мужского пола уехало, когда Путин объявил мобилизацию на прошлой неделе. Обычно я звонил в рестораны и бары на Патриарших прудах, чтобы забронировать столик для них. Теперь все, что я делаю – это листают агрегаторы авиаперелетов, ища последние места в самолете, летящем в Ереван», – сказал работник консьер-службы в Москве.

Бегство богатых и влиятельных людей из России может еще больше усилить гнев, наблюдаемый в бедных регионах страны, непропорционально пострадавших от призыва. The Guardian напоминает о недавнем розыгрыше, во время которого активисты, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, позвонили по телефону сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Этот эпизод дал ясно понять, что российские чиновники и их дети не пойдут на войну против Украины.

Британское издание также доказывает, что сын одного из депутатов Госдумы, который постоянно делает патриотические и антизападные заявления, уехал из России в Стамбул в субботу. Сам депутат провел своего сына в аэропорту в Москве, чтобы убедиться, что он безопасно покинул страну.

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