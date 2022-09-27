Пропала связь с Николаем Статкевичем 27.09.2022, 17:50

Николай Статкевич

От политзаключенного больше месяца нет никакой информации.

Марина Адамович, жена осужденного на 14 лет лишения свободы в условиях усиленного режима лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича рассказала «Радыё Свабода», что больше месяца не получает никакой информации от мужа.

За все время, что он за решеткой, такое почти не случалось. Прежние перерывы в переписке можно было объяснить пребыванием в ШИЗО.

«Последнее письмо было датировано 22-м августа, — рассказала Марина Адамович. — Я точно знаю, что он писал мне в конкретные дни, знаю определенные даты. Но ни одно из этих писем не дошло. Я ничего не знаю о Николае уже больше месяца, не знаю, где он и в каком состоянии. Знаю точно, что в одном из писем был новый иск для группы из шести человек, в которой судили и Николая».

Марина Адамович говорит, что в новом судебном иске Николаю Статкевичу и другим фигурантам его дела предъявлены финансовые претензии на «фантастическую сумму». Ее, по словам Марины Адамович, выставили Николаю Статкевичу, Сергею Тихановскому, Игорю Лосику и другим «за дополнительную работу» силовиков во время событий 2020 года. При этом и Статкевич с Тихановским, и другие фигуранты дела, были арестованы задолго до начала протестов.

«Я документа не видела, поэтому содержание процитировать не могу, — говорит Марина Адамович. — Но я знаю точно, что судебный процесс уже начался. На меня была оформлена генеральная доверенность, я бы по закону могла представлять интересы Николая на таком процессе, но вот как есть. Это новая тактика информационной изоляции».

По словам Марины Адамович, речь может идти даже о 22 миллионах рублей, однако точная цифра неизвестна. По слухам, доходящим до жены Статкевича, процесс идет в одном из Гомельских судов.

Перерыв, который сейчас происходит в переписке Николая Статкевича с женой, не первый. Такое уже было, когда политик после перевода в Глубокскую колонию попал в ШИЗО.

«После того, как он из СИЗО вышел (с начала июля), я фактически получила от Николая только два письма, — говорит Марина Адамович. — Переписка практически полностью прервалась. Никакой информации нет. Звонить он тоже не может, Николай же наказан. Находился в одиночке размером метр на три, а еще параллельно постоянно попадает в ШИЗО».

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