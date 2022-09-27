Украина предлагает ввести санкции против юрлиц из Беларуси 27.09.2022, 17:55

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Процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается.

Бюро экономической безопасности Украины определило и согласовало с государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Беларусью, которые рекомендует включить в санкционный список. Об этом 27 сентября сообщает «Гордон» со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Стоимость активов этих компаний, включенных в список БЭБ, составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн.

В список попали компании-импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии.

Аналитики БЭБ установили, что компании находятся под контролем РФ и Беларуси, а их деятельность обеспечивает финансирование государств-агрессоров через уплату налогов в бюджеты РФ и Беларуси. Это, указали в БЭБ, создает «реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

После согласования перечня юридических лиц рабочей группой список будет передан Кабинету министров Украины для направления в Совет национальной безопасности и обороны Украины для применения санкций.

По словам директора БЭБ Вадима Мельника, юрлица, вошедшие в список БЭБ, предложено лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их экономических и финансовых обязательств перед РФ и Беларусью.

«Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, соглашаются с соответствующими органами», - рассказал он.

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