Положение Путина отчаянное 2 Гарри Каспаров

27.09.2022, 18:07

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Гарри Каспаров

Cейчас он мечется и хватается за любую соломинку.

Положение Путина отчаянное. Я думаю, что даже он понимает, что все великие планы, которые он строил по завоеванию Украины и диктату всей Европе, провалились. Но признать поражения он не может. Этим отличаются диктатуры от демократий — у диктатур нет механизма признания ошибок. Признание диктатором ошибки означает его слабость, и обычно за этим следует его свержение. Путин сейчас мечется и хватается за любую соломинку, хотя он должен понимать, что эта мобилизация принципиально ничего не изменит.

Последняя карта в руках у Путина — ядерный шантаж. Он пытается запугать Запад, надеясь, что Запад отступит. Я думаю, что этот момент уже прошел — на Западе понимают, что поддаваться шантажу Путина сегодня невозможно политически. Я не могу представить себе западного политика, который будет говорить о компромиссах с Путиным. Всем очевидно, что Путин перешел абсолютно все красные линии и компромиссов с ним быть не может. Сегодня сформировалась четкая позиция — Украина должна победить и полностью освободить оккупированные территории.

Гарри Каспаров, Facebook

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