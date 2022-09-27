Дания опубликовала видео выхода газа из поврежденных газопроводов Nord Stream

Дания опубликовала видео выхода газа из поврежденных газопроводов Nord Stream6
- 27.09.2022, 18:11
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Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС.
Министерство обороны Дании опубликовало видео выхода газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС, говорится в сопроводительном сообщении.
Территория вокруг утечек взята под контроль военных. Фрегат Absalon и судно Gunnar Thorson для борьбы с загрязнением находятся в пути для проведения мониторинга воды.
Напомним, вчера Дания, а сегодня и Швеция заявили о наличии утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Они обнаружены в районе острова Борнхольм. По данным Шведской морской администрации, газопроводы повреждены в трех местах.
Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022