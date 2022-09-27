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Дания опубликовала видео выхода газа из поврежденных газопроводов Nord Stream

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  • 27.09.2022, 18:11
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Дания опубликовала видео выхода газа из поврежденных газопроводов Nord Stream

Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС.

Министерство обороны Дании опубликовало видео выхода газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС, говорится в сопроводительном сообщении.

Территория вокруг утечек взята под контроль военных. Фрегат Absalon и судно Gunnar Thorson для борьбы с загрязнением находятся в пути для проведения мониторинга воды.

Напомним, вчера Дания, а сегодня и Швеция заявили о наличии утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Они обнаружены в районе острова Борнхольм. По данным Шведской морской администрации, газопроводы повреждены в трех местах.

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