Дания опубликовала видео выхода газа из поврежденных газопроводов Nord Stream 6 27.09.2022, 18:11

4,208

Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС.

Министерство обороны Дании опубликовало видео выхода газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Первую утечку обнаружил летчик F-16 датских ВВС, говорится в сопроводительном сообщении.

Территория вокруг утечек взята под контроль военных. Фрегат Absalon и судно Gunnar Thorson для борьбы с загрязнением находятся в пути для проведения мониторинга воды.

Напомним, вчера Дания, а сегодня и Швеция заявили о наличии утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Они обнаружены в районе острова Борнхольм. По данным Шведской морской администрации, газопроводы повреждены в трех местах.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».