ВСУ поразили семь районов скопления россиян 27.09.2022, 18:39

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные нанесли поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и отразили атаки на Бахмут и Соледар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелка;

на Краматорском направлении - Голубые Озера, Северск, Верхнекаменное, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;

на Бахмутском направлении - Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.

На Запорожском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них - Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА, в частности, иранского производства "Shahed-136".

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняются.

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