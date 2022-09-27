Власти РФ засекретили полный перечень подлежащих мобилизации 4 27.09.2022, 18:52

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Мобилизацию назвали государственной тайной.

В Госдуме РФ отказались публиковать перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации, назвав его государственной тайной. Об этом на заседании Думы заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Потому что наименование воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий — это все может раскрыть замысел мобилизации, что является в общем-то государственной тайной», — сказал Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

Так депутат прокомментировал призыв коллег из КПРФ запросить в Минобороны РФ полную информацию о порядке проведения призыва на военную службу в ходе мобилизации, включая категорий граждан и очередность.

С начала мобилизации, с 21 сентября, из разных регионов России стали поступать сообщения о призыве тех, кто не соответствует заявленным критериям. Так, повестки вручили мужчинам в возрасте и с серьезными заболеваниями, работникам оборонных предприятий, тем, кто вообще не служил в армии, и женщинам с медицинским образованием, воспитывающим несовершеннолетних детей.

После этого губернаторы начали признавать нарушения. С заявлениями об «ошибках» военкоматов выступили власти Владимирской, Белгородской, Магаданской, Кемеровской областей, Якутии и Севастополя. В Магаданской области военного комиссара и вовсе отправили в отставку. Какие именно ошибки он совершил, власти региона не уточнили. Однако признали, что в области фактически была разрушена система воинского учета и теперь с нуля придется налаживать работу.

«Медуза» со ссылкой на источник в Кремле писала, в администрации президента РФ решили «перенаправить гнев» мобилизованных и их близких на военкоматы, которые якобы «перегибают палку, чтобы выслужиться». После этого российские пропагандисты начали отрываться на военкомах: «расстреливать» их призвал телеведущий Владимир Соловьев, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что военкоматы «выбивают людей, вот как специально, как назло». «Как будто Киевом засланные», — добавила пропагандистка.

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