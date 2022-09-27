Microsoft заблокировал для белорусов обновление до Windows 11

Microsoft заблокировал для белорусов обновление до Windows 115
- 27.09.2022, 19:00
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Обновление недоступно и для россиян.
Стало известно, что Microsoft заблокировал обновление до Windows 11 для белорусов и россиян, информирует ТАСС.
Так, американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из Беларуси возможности обновления своей операционной системы от Windows 10 до Windows 11.
При попытке скачать и установить обновления через Центр обновлений Windows ссылка отправляет на официальный сайт компании. На сайте Microsoft при попытке скачивания программы-загрузчика последней версии операционной системы Windows появляется пустое окно браузера, скачивание так и не происходит.