Белорусские военные поехали на учения ОДКБ 4 27.09.2022, 19:14

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Армения отказалась от учений.

Белорусский военный контингент уехал в Казахстан для участия в учениях, сообщила пресс-служба Минобороны. Белорусские военные примут участие сразу в трех учениях.

Их ждут совместные учениях с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022».

Все три учения проходят комплексно на полигоне «Матыбулак» в Казахстане с 26 сентября по 13 октября. Как сообщается, в ходе учений «Эшелон-2022» будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения, а учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022» направлены на отработку вопросов организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции.

На учениях «Взаимодействие-2022» отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Кроме военнослужащих, в этих учениях будут также задействованы представители формирований сил специального назначения внутренних войск МВД и МЧС, входящих в состав коллективных сил оперативного реагирования.

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