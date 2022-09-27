Директора пинского предприятия задержали за взятку 27.09.2022, 19:28

Взятка составила 2400 долларов.

Барановичский межрайотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Пинска за получение взятки, мужчина задержан. Об этом старший следователь межрайотдела СК Лариса Гладкая сообщила районному изданию «Наш край».

Согласно версии следствия, директор получил взятку от руководителя фирмы-поставщика оборудования за то, что своевременно и полностью оплатил оборудование, поставленное его предприятию. Взятка составила 2400 долларов. Деньги были переданы на территории Барановичского района.

«Факт получения взятки был выявлен сотрудниками милиции. Во время обыска у директора предприятия был изъят конверт с деньгами», — рассказала следователь.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, с ним ведутся следственные действия. Название предприятия, которое он возглавляет, не сообщается.

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