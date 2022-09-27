ВСУ приземлили российский штурмовик Су-25 на Николаевщине 3 27.09.2022, 19:44

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Также подтверждено уничтожение еще трех беспилотников РФ.

Украинские военнослужащие во вторник, 27 сентября, уничтожили еще один российский штурмовой самолет Су-25 в небе над Николаевской областью. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

«27 сентября на Николаевщине, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит вражеский штурмовик Су-25», – говорится в сообщении.

Кроме этого, за текущие сутки наши силы противовоздушной обороны приземлили три вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня. Вероятно, они были ударными – командование пока уточняет эту информацию.

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