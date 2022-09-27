В Бресте, Гродно и Минске объявили о начале отопительного сезона в жилфонде 27.09.2022, 19:47

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Как узнать, когда тепло появится у вас.

С 27 сентября начнет появляться тепло в квартирах Гродно, с 28 сентября — в домах Бреста. Со среды обещают включать отопление и в жилищном фонде столицы. Тем временем власти рассказали, как просто узнать, когда тепло появится в вашем доме. Сразу скажем, сервис показывает данные не по всем районам и областям.

Чтобы проверить дату включения отопления самостоятельно, нужно на главной странице сайта 115.бел выбрать свой адрес — город (район), ввести название улицы и нажать кнопку «Данные по дому». В результате будет показано, какие плановые работы намечаются по конкретному адресу (отключение воды, например) и когда появится отопление.

Уточняется, что плановая и фактическая даты включения отопления могут не совпадать.

Напомним, подача тепла в жилфонд не происходит одномоментно. Чтобы включить отопление во всех домах Минска, требуется до пяти дней. Еще 10 суток у коммунальных служб есть на то, чтобы развоздушить внутридомовые системы отопления при необходимости.

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