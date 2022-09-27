В Барановичах приостановили работу две частные стоматологические клиники 27.09.2022, 20:44

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иллюстрационное фото

Прокуратура выявила «нарушения».

В ходе проверочных мероприятий в сфере здравоохранения прокуратура выявила нарушения в работе частных стоматологических клиник в Барановичах при оказании медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особые нарекания вызвали ненадлежащее выполнение алгоритма обработки медицинских инструментов, технологий его стерилизации, неорганизованность работы по поддержанию чистоты, уборке стоматологических кабинетов и подсобных помещений. Это могло повлечь причинение вреда здоровью, правам и законным интересам граждан», — говорится в сообщении.

Деятельность двух стоматологических клиник приостановлена до устранения всех нарушений. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, в начале сентября Генеральная прокуратура Беларуси открыла горячую линию, чтобы все желающие могли сообщить о нарушениях при оказании медицинских услуг, недостатках в сфере здравоохранения.

Принимать сообщения будут до 30 сентября. Проверка в сфере здравоохранения продолжается.

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