Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча 1 27.09.2022, 21:05

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Они не вернулись в РФ на фоне мобилизации.

Пятеро сотрудников Российского футбольного союза на фоне мобилизации не вернулись в Россию после выездного матча с Кыргызстаном. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По данным канала, речь об административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.

При этом сами члены штаба говорят, что улетели в отпуск. Как отмечает канал, после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе.

Российский футбольный союз (РФС) отказался комментировать информацию о невозвращении нескольких сотрудников в Россию после товарищеского матча с командой Киргизии, пишут «РИА Новости».

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