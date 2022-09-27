В Польше открыли газопровод Baltic Pipe 4 27.09.2022, 21:30

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Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу.

В Польше в городе Голенюв открыли газопровод Baltic Pipe. По нему будет поставляться через Данию газ из Норвегии — 10 млрд кубометров ежегодно.

«Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством», — цитирует слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого pap.pl.

Baltic Pipe соединил газопроводом Польшу и Данию. Поэтому в мероприятии участвовала премьер-министр этой страны Метте Фредериксен.

Ожидается, что газ из Норвегии начнет поставляться в Польшу и соседние страны с начала октября, а к зиме газопровод заработает в полную мощность.

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