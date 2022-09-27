Reuters: Утечка на «Северных потоках» была вызвана взрывами, а не землетрясением 3 27.09.2022, 21:54

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Зафиксированы три утечки.

Утечка на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стала результатом подводных взрывов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда.

По его словам, сейсмическая активность, которая была обнаружена в районе утечки газа в трубопроводах, была вызвана взрывами, произошедшими в воде, а не в породе под морским дном.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать вероятность саботажа.

«Мы говорим о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, и поэтому трудно представить, что это совпадение», — отметила глава датского правительства.

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд также согласился с тем, что причиной утечки мог стать саботаж.

«Исходя из информации, которую мы видели до сих пор, многое указывает на акты саботажа», - заявил он.

По его словам, правительство Норвегии во вторник, 27 сентября, приняло решение повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в отношении инфраструктуры, наземных и морских установок на норвежском континентальном шельфе.

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