Илон Маск стал богатейшим американцем по версии Forbes 27.09.2022, 22:19

Илон Маск

Он обошел главу Amazon Джеффа Безоса.

Основатель и глава Tesla Илон Маск вышел на первое место в американском списке Forbes. По версии издания, он является богатейшим из миллионеров США.

Состояние Илона Маска на момент составления списка — начало сентября — по действовавшим курсам акций оценено в 251 миллиард долларов. Еще год назад оно составляло 191 млрд, а в 2020-м — «всего» 68 млрд, а пять лет назад — около 20 млрд долларов.

Среди имущества Маска — акции Tesla, SpaceX, стартапа по строительству туннелей Boring Company и еще трех компаний. В этом году бизнесмен собирался купить еще и Twitter, однако позже заявил, что оказывается от сделки, в ответ компания подала на него в суд.

На втором месте в списке богатейших миллионеров оказался глава Amazon Джефф Безос с состоянием в $ 151 млрд, на третьем — Билл Гейтс, обладающий 106 млрд долларов.

Далее в десятке идут глава производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (101 млрд), инвестор Уоррен Баффет (97 млрд), основатели Google Ларри Пейдж (93 млрд) и Сергей Брин (89 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Баллмер (83 млрд), экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (76,8 млрд) и глава сети Walmart Джим Уолтон (57,9 млрд). А вот основатель Facebook Марк Цукерберг «обеднел» более чем в два раза до 57,7 млрд долларов и опустился на 11-е место.

Всего в традиционном списке Forbes 400 человек, состояние самого «бедного» из них в этом году составляет 2,7 млрд долларов.

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