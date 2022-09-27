Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию 27.09.2022, 23:09

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Владимир Зеленский

Четыре пункта.

Чтобы остановить российскую агрессию, против нее неободимо ввести жесткие санкции, а также исключить из всех международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН.

Президент предложил алгоритм из четырех шагов, направленный на остановку агрессии Российской Федерации.

Во-первых, необходимо обеспечить полную изоляции России. Зеленский заявил, что страна не может оставаться членом Совбеза ООН с правом вето, если проводит геноцидную политику и угрожает ядерными ударами.

Россию нужно исключить из всех международных организаций. Если такое исключение трудно добиться с процедурной точки зрения, нужно приостановить ее участие.

Во-вторых, нужно возобновить более жесткие санкции против России. Любые аннексии в современном мире - это преступление против любого государства, так как нерушимость границ является жизненно важным принципом.

В-третьих, любые преступные действия России ничего не меняют для Украины - мы не поддадимся шантажу террористов.

Президент подчеркнул, что идет война, и украинцы на ней защищают независимость и международное право как таковое. Украина должна получить все виды помощи для своей обороны, чтобы агрессор проиграл.

В-четвертых, Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Также Зеленский отметил важности новой архитектуры безопасности мира.

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