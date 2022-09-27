Spiegel: ЦРУ предупреждало Германию об угрозе атак на трубопроводы на Балтике 27.09.2022, 23:21

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Сегодня полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах «прямой саботаж».

ЦРУ предупреждало федеральное правительство Германии об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Der Spiegel.

Центральное разведуправление США еще несколько недель назад сообщало в Берлин о возможности атак на газопроводы в Балтийском море. Это подтвердили изданию несколько человек, знакомых с ситуацией.

Угроза атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными министерствами еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Глобальные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности работы Интернета, но, несмотря на их значимость, они по-прежнему плохо защищены от атак или актов саботажа», – сказал изданию высокопоставленный представитель Бундесвера. Он также считает, что инцидент на газопроводе «Северный поток» показывает, что угроза, возможно, была даже недооценена.

27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах «прямой саботаж». Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит «режим повышенной готовности» на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер «сообщения об увеличении активности дронов».

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