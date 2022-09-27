Данилов: Украина не перестанет обороняться даже в случае российского ядерного удара 27.09.2022, 23:30

Алексей Данилов

СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения РФ тактического ядерного оружия.

Украина продолжит обороняться от российской агрессии даже в случае ядерного удара России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии «Радио Свобода».

«Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска», — сказал он.

Данилов добавил, что аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для граждан на случай применения Россией тактического ядерного оружия и намерен в ближайшие дни ее обнародовать.

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