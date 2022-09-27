ВСУ получают от США израильские средства борьбы с иранскими дронами 1 27.09.2022, 23:40

2,458

Об этом сообщил посол Украины в Израиле.

Вооруженные силы Украины уже получают для борьбы с иранскими дронами-камикадзе израильские средства, произведенные в США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии.

«Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля», - сказал Корнийчук.

Так он ответил на вопрос ведущего, может ли Израиль помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которые используются армией РФ против Украины.

Дипломат объяснил, что, как правило, все ноу-хау и патентованные разработки требуют разрешения от страны-производителя или разработчика.

«То есть, если в общем предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которая производится в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону», - рассказал Корнийчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».