Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам
- 27.09.2022, 23:55
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Ультиматум президент Украины выдвинул на заседании Совбеза ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании «референдумов» и последующих переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему с Путиным больше не о чем говорить.
«Вызов РФ этих псевдореферендумов, как нормальных, осуществление так называемого «крымского сценария», еще одна попытка аннексировать территории будет означать, что нам не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным», - заявил Зеленский.
По словам президента, аннексия является тем шагом, который ставит Путина один на один против человечества. Поэтому ответные сигналы требуются от каждой страны в мире.