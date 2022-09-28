Политолог: Удар по Киеву из Беларуси – идея фикс Путина 28.09.2022, 3:02

Удар возможен при условии трех важных факторов.

Повторный удар российских оккупантов по Киеву с территории Беларуси возможен при условии трех важных факторов.

Об этом журналист, политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал в эфире «Апостроф ТV».

Все зависит от трех важных факторов: недавней встречи двух диктаторов, мобилизации в самой России и ситуации в Беларуси. Там, как отметил Сазонов, уже идет работа на железной дороге с целью обеспечения переброски военных эшелонов в сторону украинской границы.

«Тут есть три фактора. Первый – недавняя встреча Путина и Лукашенко. Я не верю, что эти два человека так соскучились друг по другу, что просто встретились поговорить. Значит какие-то вещи обсуждались, какие-то решения были приняты. Просто их не озвучили. Второе – ряд оппозиционных белорусских телеграмм-каналов сообщают, что в Беларуси началась жесткая работа по железной дороге: проверяются разгрузочно-погрузочные платформы, подгоняют маневровые локомотивы и составляют расписание для военных коридоров. Третий фактор – мобилизация в России. Ну не кинут всех на Донбасс, Харьков и Херсон. Они нагребают столько народу, чтобы попереть со всех сторон, чтобы мы распыляли силы. И удар с Беларуси на Волынь с целью перерезать коммуникации, по которым идут поставки вооружений с Запада, и удар по Киеву – это идея фикс Путина. Это вполне логичные сценарии, и эти три фактора заставляют меня предполагать, что после того, как ударят морозы, можно будет передвигаться по болотистой местности, нам стоит ждать гостей оттуда», - заявил Сазонов.

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