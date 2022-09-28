Bloomberg: Путин после мобилизации задумал бросить войска на Харьков и Одессу 28.09.2022, 4:13

Глава Кремля не намерен отступать от своей цели захватить большую часть Украины.

Каскадное обрушение фронта в Харьковской области, тяжелейшие экономические санкции и массовое бегство граждан — оказались бессильны сдвинуть с мертвой точки мышление президента Владимира Путина.

Объявив мобилизацию — первую для России с 1941 года, которая, по официальным данным затронет до 300 тысяч человек, а по неофициальным - до миллиона, Путин не намерен отступать от своей цели захватить большую часть Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников и источники, близкие к Кремлю.

По их словам, в пятницу Путин намерен обратиться к Федеральному собранию, после чего — в течение нескольких дней — Кремль «оформит» аннексию оккупированных украинских областей. Во вторник c предсказуемым результатом — от 87% до 98% «за» — там завершились «референдумы», признать которые пока не решился даже Александр Лукашенко.

И хотя Запад готовит новые санкции, а военные аналитики сомневаются в возможностях не обученных мобилизованных солдат, останавливаться Путин не планирует.

Близкие к Кремлю источники Bloomberg полагают, что Россия сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов. Среди них — Харьков, оставленный армией в мае, и Одесса, дойти до которой войскам так и не удалось.

Это оставит от Украины лишь часть довоенной территории, говорят источники. И хотя план выглядит чересчур амбициозным, российские чиновники полагают, что армия сможет бороться с Украиной до упора, а Кремль в конечном итоге добьется соглашения, которое закрепит хотя бы часть завоеваний.

Источники CNN, знакомые с американскими разведданными, утверждают, что Путин лично двигает войска в Украине. По их словам, это «крайне необычная тактика» для современной армии, которая свидетельствует о глубоком разладе в российской военной машине.

Но Путин делает ставку на газовый и ядерный шантаж. Во вторник «Газпром» пригрозил остановить транзит через Украину — последний поток газа, который все еще идет в ЕС, а бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия «вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо».

США провели непубличные переговоры с Россией «на самом высоком уровне» и предупредили, что на ядерный будет дан «решительный ответ», который обернется для РФ «катастрофическими последствиями», сообщил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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