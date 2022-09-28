Россияне пытались прорваться на Херсонщине: один танк подорвался, остальные отступили 28.09.2022, 7:34

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Ликвидировано около 60 оккупантов.

Украинская армия продолжает активно уничтожать российских оккупантов на южном направлении. ВСУ даже не позволяют путинским захватчикам проводить успешные наступательные действия.

Об очередной неудаче вражеских войск рассказали в оперативном командовании «Юг». Так, оккупанты пытались прорваться к нашим позициям в направлении сел Чкалово –Безыменное.

«Один танк подорвался на противотанковой мине, два – отступили», – отметили в сводке.

В итоге российские войска продолжили обстреливать позиции ВСУ с реактивной и тяжелой артиллерии, танков, минометов, а также применяли авиация и наносили ракетные удары.

В целом, как отметили в ОК «Юг», ситуация на южных рубежах остается под контролем украинских защитников, которые в течение минувших суток ликвидировали до 60 оккупантов.

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