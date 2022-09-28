У Кадырова начали оправдываться за «отмену» мобилизации в Чечне 28.09.2022, 7:40

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Пресс-секретарь главы Чечни «запутался в показаниях».

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК «Грозный», что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены «не российскими СМИ, не нашими республиканскими», а «оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами», сообщает «Кавказ. Реалии».

По словам Вахидова, «отменить мобилизацию может только тот, кто ее объявил – это Верховный Главнокомандующий, – и в регионах «самоотмены» не может быть». Вахидов утверждает, что «на самом деле» глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший 22 сентября, что в Чечне мобилизация проводиться не будет, имел в виду, что «нет необходимости мобилизовывать дополнительное количество граждан», потому что «еще до всего этого процесса в республике мобилизовалось достаточное количество бойцов».

Ильман Вахидов добавил, что число принявших участие в вторжении в Украину чеченских военных составляет «несколько тысяч человек», что в два с половиной раза выше превышает «квоту». «Мобилизованные есть, их достаточно много, а если понадобится, будут и еще мобилизованные», – резюмировал он.

22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению «специальной военной операции» заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план». Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный».

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил проведение в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ.

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