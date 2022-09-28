Украинская армия разгромила фланги россиян на подступах к Лисичанску
- 28.09.2022, 7:59
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Взят важный населенный пункт, открывающий путь к городу.
Поселок Спорное, от которого ведет дорога к Лисичанску, находится под контролем ВСУ, оккупанты провели неудачную атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.
На Сватовском направлении - освобождены Купянск-Узловой, Пески-Радьковские, Рубцы, Редкодуб и Коровой Яр.
Оккупант существенно просел на флангах, боеспособные части сидят в Лимане. Идут бои, но стоит отметить, что выстраивать оборону по Осколу у врага не получилось, хотя в период с 15 по 21 сюда прибыли резервы.
Бахмутский отрезок - бои продолжаются по всей линии от Белогоровки до Зайцевого. Пока результат неизвестен.
Авдеевский отрезок - без существенных изменений, ситуация напряженная, идут бои.
Запорожской и Херсонское направления - без существенных изменений.
Отмечается, что возле Купянска был пойман мобилизованный оккупант, который 21 сентября только стал на службу. В дальнейшем ситуация будет похожа, враг будет бросать мобилизованные пехотные соединения и будет отправлять массу на штурм позиций или просто закроет ими весь фронт.