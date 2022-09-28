Три страны подтвердили взрывы на «Северном потоке» 4 28.09.2022, 8:21

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Взрывы были в толще воды, а не под морским дном.

Германия, Дания и Швеция заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода «Северный поток» стали устроенные кем-то взрывы.

Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что на трубопроводе были зафиксированы два взрыва, а сейсмологи Дании и Швеции подтвердили, что зарегистрировали два мощных взрыва, прогремевших в понедельник в районе места утечки.

«Сигналы не похожи на сигналы землетрясений. Они напоминают сигналы, обычно регистрируемые взрывами», - сообщает Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS).

Сейсмологи из Упсальского университета Швеции, который сотрудничает с GEUS, сообщили, что второй, более мощный взрыв эквивалентен более чем 100 кг тротила, добавив взрывы были в толще воды, а не под морским дном.

По-прежнему не ясно, кто может стоять за этими действиями.

Тем временем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что течи появились из-за целенаправленных атак на инфраструктуру и Берлин теперь точно знает, что они не были вызваны естественными причинами – происшествиями или усталостью материала.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что утечки явно вызваны преднамеренными действиями, предположив возможный саботаж, в то время как премьер Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил о саботаже.

«Мы ясно видим, что это акт саботажа, связанный со следующим шагом эскалации ситуации в Украине», - заявил польский премьер-министр.

Помощник президента США по национальной безопасности Салливан сообщил, что обсудил с коллегой из Дании инцидент с «Северными потоками».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что утечки - следствие саботажа, и пригрозила «самым решительным ответом» на любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры.

Высокопоставленный украинский чиновник назвал инцидент российским нападением с целью дестабилизации Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в России «не исключают возможности саботажа».

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