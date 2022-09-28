В ожидании нового удара со стороны Беларуси Кирилл Сазонов

28.09.2022, 8:27

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Кирилл Сазонов

Навскидку направлений может быть два.

Ну, что, шановне панство? Ждем нового захода со стороны Беларуси.

Простое уравнение из трех составляющих. Первое – прошли переговоры Путина с Лукашенко. Много громких слов, но ничего сенсационного вслух не говорили. Значит, не хотят афишировать. Но я не верю, что они встречались просто потому что соскучились. Значит, была причина.

Второе – после встречи в Беларуси начались серьезные процессы на железной дороге. Масштабные ремонты разгрузочных платформ, подъездов к ним, подготовка маневровых локомотивов и разработка нового графика движения для организации коридоров для военных составов.

Вывод очевиден. Толпу мобилизованных усилят техникой, какая есть, и отправят в РБ. Навскидку ударных направлений будет два.

Первый – на Волынь с перспективой перерезать основные коммуникации, по которым идет военная помощь с Запада.

Второй, естественно, удар по Киеву. Взять который не просто идея-фикс Путина, но и единственный вариант принуждения украинской власти к переговорам на условиях России. В принципе, в РБ уже есть резерв бронетехники, вертолетов и самоходных огнеметов. Начнут, естественно, с массированного ракетного удара по местам дислокации ЗСУ и транспортным узлам.

Все достаточно очевидно и прослеживается легко. Ну, предупрежден, значит, вооружен. ЗСУ в курсе этих движений, и у Генштаба, наверняка, есть козыри в рукаве. Встретим, как положено.

Но кое-кто, видит Бог, поспешил с возвращением в Киев и область. Ничего еще не закончилось. Увы, но так выглядит правда. С другой стороны, в жизни Герасима тоже возможны сюрпризы. Искал Му-му, а встретил собаку Баскервилей…

Кирилл Сазонов t.me

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