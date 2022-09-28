Здоровье и счастье: названы привычки, которые нужно завести после 50 лет 1 28.09.2022, 8:34

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Их всего пять.

Каждый человек мечтает о долгой и здоровой жизни, наполненной приятными воспоминаниями. Чтобы воплотить это в реальность, после достижения определенного возраста нужно отказаться от многих вещей.

По словам экспертов, существует как минимум 5 привычек, которые нужно завести в 50-летнем возрасте.

Об этом сообщает EatThis,NotThat!

Помните про мозг

В указанном возрасте мозг нуждается в нормальном количестве витамина В-12, который поможет сохранить здоровой эту важнейшую часть нашего тела. Чтобы получать витамин, рекомендуется включить в рацион яйца, молоко, нежирное мясо, рыба и обогащенные продукты (например, злаки и крупы».

«Веганам, в частности, нужно будет выбирать больше обогащенных продуктов, но даже пожилые люди, которые едят все продукты, могут испытывать трудности с усвоением достаточного количества витамина B-12», – рассказал семейный врач Университета Юты и доктор Кайл Брэдфорд Джонс.

Кости – это важно

Если игнорировать здоровье костей, то это может спровоцировать серьезные травмы. С возрастом начинается худшее усваивание человеческим организмом кальция, а у женщин падает способность к усвоению молочных продуктов.

К счастью, их можно заменить. Эксперт рекомендует воспользоваться для этого листовой зеленью, апельсиновым соком (из-за большого содержания кальция) и здоровой растительной диетой, что обеспечит организм достаточным количеством белка. Также они советуют пить много воды и отказаться от нездоровой пищи и напитков.

Хорошо спите

По словам Софи Сьюард и Джозиан Бруссард из Центра здорового старения Columbine Health Systems при CSU, сон нужен «для оптимальной памяти, обучения, познания и психического здоровья». Если им пренебрегать, то есть повышенные риски депрессии, болезни Альцгеймера и упадка когнитивных способностей.

Общайтесь

Не нужно пренебрегать отношениями и здоровыми социальными отношениями, которые способны улучшить ваше состояние.

«Убедитесь, что у вас здоровые отношения с вашими близкими, вашим мужем, детьми, друзьями, что действительно положительно влияет на любые болезни, которые у вас могут быть», – поделились специалисты.

Двигайтесь

Нужно не только правильно питаться, но и уделять время физической активности. Благодаря этому можно предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, депрессии и других проблем.

«Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, а также станете счастливее», – добавил доктор Кайл Брэдфорд Джонс.

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