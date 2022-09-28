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Егор Шарангович забросил первую домашнюю шайбу «Нью-Джерси» в предсезонке

  • 28.09.2022, 8:47
Егор Шарангович забросил первую домашнюю шайбу «Нью-Джерси» в предсезонке
Егор Шарангович

Белорус техничным кистевым броском застав врасплох вратаря соперника.

В выставочном матче НХЛ «Нью-Джерси» дома оказался сильнее «Айлендерс» — 4:1, сообщает pressball.by.

Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович выходил на лед в третьем звене, вместе с Брайаном Пиньо и Фабианом Сеттерлундом. В первом периоде Шарангович забросил шайбу, техничным кистевым броском застав врасплох вратаря «островитян» Илью Сорокина.

Итоговая статистика белорусского форварда — 14.06 игрового времени (включая 2.18 в большинстве и 2.25 в меньшинстве], 1 (1+0) бомбардирский балл, 4 броска, 0 по «+/-», 1 заблокированный бросок, 1 перехват.

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