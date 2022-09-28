ВСУ прорвали фронт на двух участках, выйдя на границы Луганской области 28.09.2022, 8:50

Группировка войск РФ в Лимане практически окружена.

Контрнаступление ВСУ от Изюмского направления на Восток активно продвигается. На двух участках украинские войска уже вышли на границу Луганской области.

Такими сведениями поделился в Telegram военный корреспондент Богдан Мирошников.

«ВСУ добрались до Луганщины в двух местах - от левого берега реки Оскол и на северном берегу Северского Донца», - сообщил журналист.

По его данным, ожесточенные бои идут в районе Белогоровки. На этом участке ВСУ начали продвигаться в сторону Шипилевки.

Примечательно, что, по данным ряда российских ресурсов, ВСУ якобы уже форсировали Северский Донец и добрались до города Кременная, взяв тем самым в окружение группировку ВС РФ в Лимане.

Информация еще требует подтверждения. Судя по тревожным постам российских телеграм-каналов, на данном направлении у оккупационной армии РФ сложилась очень тяжелая ситуация. Высока вероятность обвала фронта, как при контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.

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