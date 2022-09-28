«Чей Крым и Донбасс?» - россияне провалили «проверку» в Казахстане 19 28.09.2022, 8:54

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Эксперимент был проведен казахским блогером.

После объявления мобилизации значительная часть мужчин призывного возраста начала массово бежать в Казахстан. Власти страны не создавали и не создают препятствий для граждан РФ. Как заявил глава МВД Казахстана заявил, что мужчины не будут выдаваться российской стороне до того момента пока не появятся правовые основания для проведения депортации.

В то же время увеличение наплыва беженцев создает в стране определенную напряженность, что спровоцировало необходимость обсуждения вопроса на уровне глав государств. Уже сейчас в Казахстан прибыло уже более 100 тысяч россиян.

Рост числа приезжих провоцирует проведение казахами определенных фильтрационных мероприятий. Эксперимент был проведен казахским блогером, видео с которым публикует телеграм-канал «Украина 365».

Двое граждан РФ, сбежавших из России от мобилизации, заявили о нежелании погибать «не в своей войне». При этом на вопрос ведущего о том, считают ли они Крым и Донбасс территорией Украины, начали давать уклончивые ответы.

Оккупированные земли были названы «землями ее жителей». Удивительно, что и на вопрос по поводу того «чей город Павлодар», начались столь же «толерантные и уклончивые ответы».

В итоге россияне все-таки сообразили, что Павлодар – это Казахстан, начав нервно оправдываться в том, что боятся на камеру давать ответы на столь провокационные вопросы.

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