Минфин готовит «операцию» по окончательному дефолту режима Лукашенко 9 28.09.2022, 9:05

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Белорусские еврооблигации будут досрочно выкупать по 30% от номинала, платя за них в рублях.

Белорусский Минфин получил право расплачиваться по еврооблигациям в рублях, выкупать их досрочно по 30% от номинала, а также замещать гособлигациями на внутреннем рынке. Соответствующее постановление № 643/20, изданное совместно Совмином и Нацбанком, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 28 сентября.

Согласно постановлению, Министерство финансов получило право заменять долговые обязательства по еврооблигациям на обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке, при этом еврооблигации будут аннулированы.

Также ведомство может досрочно выкупать еврооблигации по 30% от номинальной стоимости, чтобы в дальнейшем их аннулировать. Сумма выкупа не должна превышать объем еврооблигаций, подлежащий погашению до 2023 года включительно.

При этом санкционируется исполнение долговых обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.

Для замещения обязательств по еврооблигациям Минфин может также выпустить гособлигации, номинированные в долларах. Сроки обращения таких ценных бумаг будут соответствовать срокам, оставшимся до даты погашения замещаемых еврооблигаций, а ставка по ним остается такой же, как по еврооблигациям.

Замена долговых обязательств, досрочный выкуп или исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях проводятся через Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг.

Платежи в счет досрочного выкупа перечисляются Министерством финансов в долларах на счет в Беларусбанке. Далее банк переведет средства держателям еврооблигаций опять-таки в долларах — при наличии технической возможности. В противном случае деньги выплатят в рублях по официальному курсу.

Таким же образом — в белорусских рублях по официальному курсу — погашаются и обслуживаются государственные облигации.

Постановление вступает в силу после опубликования.

Напомним, в конце июня Беларусь перечислила держателям еврооблигаций очередные проценты, но сделала это в белорусских рублях. В Минфине объяснили это техническими трудностями, иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам.

На это отреагировали международные рейтинговые агентства: Moody’s заявило о дефолте Беларуси, Fitch предупреждало о возможности дефолта, а позднее понизило долгосрочный рейтинг нашей страны в иностранной валюте. S&P тоже снизило кредитные рейтинги Беларуси и объявило о дефолте по еврооблигациям.

В начале июля стало известно, что международный финансовый конгломерат Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank отказался работать с белорусскими еврооблигациями. Тогда же Минфин анонсировал, что будет искать альтернативных платежных агентов.

В середине сентября Fitch Ratings понизило рейтинг четырех суверенных еврооблигаций Беларуси с уровня «C» до «D» — дефолтного. Это выпуски ценных бумаг с погашением 2023, 2026, 2030 и 2031 годов.

Что такое еврооблигации и чем они отличаются от обычных облигаций

Если совсем упростить, то еврооблигации (их еще называют евробондами) — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются в иностранной валюте. Приставка «евро» не означает, что ценные бумаги продают на европейском рынке или что он выпущены в евро. По факту продавать их могут как в ЕС, так, к примеру, в США или Китае, а выпущены они могут быть не только в евро. Приставка «евро» появилась в слове из-за того, что такие ценные бумаги пошли из Европы.

При этом выпускать еврооблигации могут не только государства, но и отдельные компании. К примеру, ранее с такими ценными бумагами на рынок выходил «Евроторг».

Но еврооблигации не нужно путать с обычными облигациями, которые сейчас активно выпускает Минфин на внутренний рынок. Компании также выпускают обычные облигации — как в рублях, так и в валюте.

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