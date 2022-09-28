«Может, тебе и адрес погреба подсказать?» 5 28.09.2022, 9:28

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В Минске вырос спрос на деревенские дома и военную экипировку.

Градус тревожности в Беларуси опять увеличился. На фоне слухов о приеме по железной дороге военных эшелонов из РФ и новостей о россиянах, которых таки начали снимать с поездов на границе, успокаивающие заявления властей о том, что в Беларуси мобилизации точно не будет, похоже, имеют несколько иной эффект.

Например, риелторы говорят, что заметно повысился спрос не только на посуточные квартиры, но и на дачи, и даже на деревенские дома — хотя, казалось бы, не сезон.

А некоторые наши читатели рассказывают, что вновь, как и в начале марта, проверяют и пополняют домашние аптечки и составляют список самых необходимых вещей. «Можете смеяться, но нас с мужем это реально успокаивает — иметь хоть какой-то план на случай, если война перекинется напрямую в Беларусь», — написала девушка из Борисова.

Смеяться мы не стали. Напротив, корреспондент «Салідарнасці» прошлась по нескольким торговым точкам военной одежды и туристического снаряжения (таких «Старших прапоров», «Каптерок», «Комбатов», «Военградов», «Служивых» в Минске около двух десятков, есть даже «Балаклавская бухта»). И попробовала разузнать, много ли сейчас таких паникующих (или, наоборот, предусмотрительных) белорусов.

— Вам что подсказать — себе, мужу, для рыбалки, для дачи? — с порога интересуется продавец в одном из небольших магазинов в «спальном районе».

На мое удивление подтверждает: да, приходят и женщины-покупатели, «у меня у самого жена такая любительница грибов, что ж ей мерзнуть в осеннем лесу». Предлагает довольно приличное термобелье от 50 рублей за единицу — зимой на снегу, конечно, не поспишь, но в промозглом октябре, уверяет, не замерзнешь.

Кроме белья, по словам продавца, покупатели активно берут костюмы типа «Горка» — комплекты ветрозащитной одежды, которая создавалась специально для горной местности, но подходит, как выяснилось, и для белорусских широт.

— Что-то у вас пусто?.

— Ну, так еще не пятница, а вот когда к выходным мужики на рыбалку потянутся и выяснят, что чего-то не хватает, тогда ко мне и приходят, — шутит продавец.

В другом магазине на просьбы посоветовать что-то для мужа-грибника также посоветовали начать с термобелья и хорошей обуви, а комплект верхней одежды подбирать потом «в зависимости от потребностей».

Выбор тут действительно огромный, да к тому же, искушают продавцы, сейчас скидки: удобные трекинговые ботинки — «хоть сейчас на Эверест» стоят 180 рублей вместо 230, тактические брюки — от 80-100 рублей, летние верхние комплекты — от 90. Правда, более актуальные зимние «потянут» от 200 до 800 рублей, но в последнем случае, снисходительно поясняют мне, полукомбинезон и куртка рассчитаны на камчатский климат и выдержат до 30 градусов мороза.

Любопытная деталь: хотя в этой торговой точке продают и старые образцы армейской одежды из Канады, Великобритании, США, но большинство вещей, судя по ярлыкам, все-таки из России. А еще тут есть элементы сухпайка, в основном также российские, и разнообразные флаги, причем самые дорогие — белорусский государственный (обозначен как «Белоруссия»), российский и «флаг Винесуэлы».

— По армейским магазинам нужно ходить со знающими людьми, иначе много где пытаются «впарить» то, что дорого и ненужно, — поделился наблюдениями знакомый турист и заядлый рыболов. — Поэтому, если всерьез не собираетесь покорять Эльбрус или заниматься подледным ловом, лучший вариант, как по мне — рынок в Лебяжьем.

И действительно, переживший не одно «уплотнение», рынок вполне себе жив, а на рядах с охотничьей и рыболовной экипировкой оживленно — если в магазинах удавалось застать одного, максимум двух покупателей разом, то здесь постоянно подходят, спрашивают, примеряют и покупают. В том числе и ярко выраженные «туристы» с Востока, наплыв которых Минск переживал год назад.

Замечаем сразу несколько групп, присматривающих спальники, теплую обувь и камуфляжные куртки. В одном месте продавец общается с ними сам на ломаном английском, в другом — группу сопровождает русскоязычный толмач, он же, судя по всему, бухгалтер.

— Ван? — поднимая для наглядности палец, торговец откладывает одну пару теплых перчаток и спальный мешок.

— Файф, — уточняют покупатели и, не торгуясь, передают деньги.

Неподалеку две женщины выбирают обувь, вариант для дачи и леса — им предлагают «теплые и к тому же красивые» разновидности берцев по 80-120 рублей, пожилой мужчина примеряет камуфляжную куртку со множеством карманов, взамен износившейся —в общем, все довольно тривиально.

— Слушай, а ты где свою «горку» брал? — спрашивает один из торговцев у соседа. — Я вот тоже себе хочу что-то потеплее, чтоб зимой тут не околеть.

— Может, тебе и адрес погреба подсказать, где пересидеть? — отшучивается тот, но в конце концов бурчит, мол, когда-то давно привез из Польши.

На расспросы, стало ли больше покупателей, здешние продавцы пожимают плечами: мол, ажиотажа нет, все как обычно: у рыбаков сезон круглый год, а молодые туристы все больше по спортивным супермаркетам ездят.

— Но если понадобится — весь город знает, где мы, — подытоживает суровый продавец в камуфляже.

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