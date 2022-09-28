«Повсюду царит бардак»: почему российские рекруты стреляют в военных комиссаров 1 28.09.2022, 9:57

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В российской глубинке что-то начинает кардинально меняться.

Стрелок, открывший огонь в военном комиссариате Усть-Илимске Иркутской области, мог быть обижен хамским к нему отношением. Вероятно, парень хотел добровольно записаться в российскую армию, но ему посоветовали сначала протрезветь. Почему такая ситуация могла произойти и как проходит мобилизация в Иркутской области, объясняет «Белсату» правозащитник, руководитель «Центра гражданского содействия» Алексей Тупицин.

«Местные люди говорят, что парень до этого долго «бухал». По словам его знакомых, он пришел в военкомат как доброволец, но его оттуда погнали, мол, иди протрезвей, как-то нахамили ему. И после этого тот пошел за обрезом. Вернулся и пристрелил военкома», – рассказывает Алексей Тупицин.

Прислали повестку человеку, который седьмой год сидит в тюрьме

Инцидент произошел 26 сентября в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области во время кампании по мобилизации, объявленной Путиным. Молодой человек сколько раз выстрелил в начальника местного комиссариата. По словам матери молодого человека, который устроил стрельбу, парень был обижен и на то, что до сих пор не получил повестки. Стрелка задержали. Раненый начальник военкомата находится в реанимации.

«В голове не укладывается, как такое могло произойти. Мне стыдно, что такое происходит тогда, когда мы, наоборот, должны быть едины…», – заявил после инцидента губернатор области Игорь Кобзев.

Правозащитник Алексей Тупицин, между тем, не видит, в происшествии ничего удивительного, потому что «повсюду царит бардак», а озверение людей, которое наблюдалось и раньше, теперь еще более очевидно. Это развал всей государственности России и ее деградация, говорит собеседник «Белсата».

«У меня есть информация из военкомата. Там нет никакой системы и нет никаких списков резервистов. Рассказывают, что не знают, кто им вообще нужен из военных специальностей и откуда этих людей брать. Дают повестки тем, кого поймают. Например, повестка пришла человеку, который уже седьмой год сидит в тюрьме. Жена ответила, давайте, мол, передам в колонию, пусть забирают…» – рассказывает правозащитник.

По его словам, повестку принесли и человеку, который был демобилизован в 1989 году и никогда не был на военных сборах, у которого к тому же лишний вес. Когда за ним приехали, рекрут не сумел из-за своего телосложения залезть в «Ниву». Сотрудники военкомата сначала посоветовали прибыть к ним самостоятельно на автобусе, а потом махнули рукой: «Мы и форму для тебя не найдем».

«Вообще никакого порядка там нет. Сегодня стоят гаишники, тормозят всех подряд и вручают повестки. Прямо в центре города», –рассказывает Алексей Тупицин, рассказывая о ситуации в городе Усть-Кут.

В Монголии почти втрое подорожало жилье

Правозащитник говорит, что на самом деле добровольно в армию никто идти не хочет. Даже те, кто ранее горячо поддерживал действия Путина в Украине и ездил по городу с «Z-игами» на автомобиле.

«Мы опросили 30 таких фанатов войны. Все сидят на диванах, и никто никуда не собирается идти воевать. Самый распространенный ответ: придет повестка – и пойду. То есть когда дошло до дела – энтузиазм вдруг испарился», – замечает Тупицин.

За войну, по его наблюдениям, выступают сейчас только те, кто однозначно не подпадает под мобилизацию – одинокие женщины после 45-ти и некоторые пенсионеры. Огромное количество жителей Иркутской области рвануло в Монголию, которая впускает пока что всех.

«Пограничники такого еще не видели. Все забито машинами и людьми. В Монголии за три дня цены на аренду квартир подскочили почти в три раза. Раньше платили 12 тыс рублей в месяц, сейчас – 27 тысяч», – говорит Алексей Тупицин.

По его информации, в Иркутской области мобилизация будет проходить в три волны. Например, в Усть-Куте в первую волну разослали 550 повесток, но из этого ожидают набрать разве что 150 человек. Когда пройдет вторая и третья волны, пока неизвестно. Но правозащитник советует молодым людям, подавляющее большинство которых не хочет и не собирается брать в руки оружие, прятаться как минимум до 10 ноября, когда должен закончиться последний набор.

«В глубинке что-то кардинально меняется»

Алексей Тупицин утверждает, что в российской глубинке начинает что-то кардинально меняться.

«Последние дни резко резко изменили отношение людей к войне. Но в основном – у женщин. Они раньше молчали, но сейчас начали писать, что растили своих детей не для этого. Но и мужики призывного возраста начали возмущенно комментировать. Пошли разговоры, которых раньше совсем не было. В соцсетях – дебаты и дискуссии.

Здесь пока рано говорить, что эти дебаты выльются в протесты, как в Махачкале. Но думаю, ситуация поменяется, когда сюда начнут возвращаться гробы и люди поймут, что это – бойня», – считает правозащитник.

Он считает также, что запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами на территорию ЕС, которую ввели страны Балтии, «играет на руку Путину», так как из России «бегут теперь не его не фанаты, а те, кого преследует путинский режим».

«Частичная мобилизация» на войну с Украиной была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. В разных городах России проходят антивоенные акции протеста. В Дагестане 25 сентября во время столкновений протестующих с полицией звучали выстрелы. Атмосфера агрессии, которая разжигается пропагандистскими госканалами, выливается в происшествия со стрельбой в военкоматах и школах. По последним данным, жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали 13 человек, среди них – 9 детей.

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