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Замглавы администрации Лукашенко отправили присматривать за «Беларусбанком» и «Белинвестбанком»

  • 28.09.2022, 9:59
  • 1,184
Замглавы администрации Лукашенко отправили присматривать за «Беларусбанком» и «Белинвестбанком»

Постановление опубликовано сегодня.

Заместителя главы администрации Лукашенко Максима Ермоловича назначили представителем государства в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». Соответствующее постановление принял Совет министров.

Текст документа опубликовали 28 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Максим Ермолович проработал в Министерстве финансов 18 лет, поднявшись до позиции главы ведомства. В июле 2020 года его назначили послом Беларуси в Великобритании. На этой должности он отслужил два года. Затем его отозвали в Минск «в связи с рядом недружественных шагов со стороны Британии». Позже Ермоловича назначили заместителем главы администрации Лукашенко.

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