Замглавы администрации Лукашенко отправили присматривать за «Беларусбанком» и «Белинвестбанком» 28.09.2022, 9:59

1,184

Постановление опубликовано сегодня.

Заместителя главы администрации Лукашенко Максима Ермоловича назначили представителем государства в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». Соответствующее постановление принял Совет министров.

Текст документа опубликовали 28 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Максим Ермолович проработал в Министерстве финансов 18 лет, поднявшись до позиции главы ведомства. В июле 2020 года его назначили послом Беларуси в Великобритании. На этой должности он отслужил два года. Затем его отозвали в Минск «в связи с рядом недружественных шагов со стороны Британии». Позже Ермоловича назначили заместителем главы администрации Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».