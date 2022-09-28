Политзаключенный Павел Северинец прислал из колонии портрет своего сына 28.09.2022, 10:18

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Трогательный фотофакт.

Белорусский оппозиционер и политзаключенный Павел Северинец прислал из колонии портрет своего сына.

«Время идет и в любом случае приближает лучшие дни, потому что такая темень не может быть вечно. А Франтишек растет на папиных портретах», — пишет в «Фейсбуке» жена белорусского политика Ольга Северинец.

Политик и писатель Павел Северинец находится за решеткой с 7 июня 2020 года. В мае 2021-го он был осужден на семь лет колонии усиленного режима.

Дома Павла Северинца ждут жена и маленький сын.

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