В Турции не осталось банков, принимающих российские карты «Мир» 4 28.09.2022, 10:20

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Накануне Эрдоган провел совещание с сотрудниками турецких экономических ведомств.

Детали о разработке платежной системы, которая должна стать альтернативой российским картам «Мир», будут объявлены через день или два. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik со ссылкой на источники. По данным телеканала, турецкие госбанки вслед за частными уже отказались от использования российской платежной системы. Таким образом, в Турции не осталось банков, принимающих карты «Мир».

«Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками экономических ведомств по поводу карты «Мир». После встречи стало известно, что работа продолжается. По информации, полученной Aydinlik, детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Миру», будут объявлены через день-два»,— пишет издание.

Ранее телеканал NTV сообщил, что госбанки Турции отказались от системы «Мир» вслед за частными кредитными организациями. В середине сентября США объявили о введении санкций против стран, которые проводят операции с российской платежной системой. Из-за этого два турецких банка, Is Bankasi и DenizBank, приостановили обслуживание карт.

Однако с ними продолжили работать госбанки Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Накануне СМИ писали, что держатели карты «Мир» начали сталкиваться с проблемами, пытаясь снять деньги в этих банках. 23 сентября господин Эрдоган поручил разработать альтернативы российской платежной системе.

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